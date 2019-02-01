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Власть начала массовые атаки на оппозиционного кандидата

Комментариев: 7
Власть начала массовые атаки на оппозиционного кандидата

В пятницу, 1 февраля 2019, группа радикально настроенных молодчиков в камуфляже и балаклавах попытались сорвать встречу кандидата в Президенты от «ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА – Партии Мира и развития» Александра Вилкула с жителями поселка Мангуш Донецкой области. Об этом сообщают Вести.

Однако, Вилкул вместе со сторонниками и правоохранителям  защитил людей от нападавших и провёл встречу с людьми на улице. Таким образом, несмотря на все препятствия, чинимые кандидату в Президенты, все его встречи с избирателями состоялись.

Кандидат в Президенты так прокомментировал произошедшее: «Радикалы захватили здание и аргумент у них один: нас больше, и мы вас не пустим. Их там действительно много, но существенно меньше, чем количество жителей Мангуша, которые пришли на встречу… Я очень благодарен всем людям, которые пришли со мной на встречу. Никто не разошелся, несмотря на такую минусовую погоду, и мы провели встречу на улице. И я ответил на все вопросы. Я благодарен такой огромной поддержке людей, которую я здесь почувствовал. И на самом деле, победа будет за нами».Присутствующие во время захвата стражи порядка бездействовали, не сделав абсолютно ничего для защиты людей от произвола бандитов.


Уже через несколько часов в Бердянске радикалы проникли в ДК «Софит», где планировалась встреча Вилкула с жителями города.

Боевики начали устраивать беспорядки, блокировали двери, поломав одну из них.  Пренебрегая предупреждениями полиции, боевики продолжили бесчинства. Они полностью заблокировали входы в ДК, где собрался полный зал горожан.

По словам очевидцев, среди нападавших большая часть подростки и молодежь 18-20 лет, много нетрезвых и ведущих себя неадекватно.

Пришедшие на встречу бердянцы возмущены происходящим. В Бердянске неделю нет воды, и люди отчаялись дождаться помощи от местной власти. Со своими проблемами они шли на встречу к народному депутату, а попали на акцию беспредела от радикалов.  На данный момент в ДК работает полиция. 

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Комментариев (7)
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weightless    01.02.2019, 19:54
Оценка:  0
weightless
Доблестный Вилкул хотел героически защитить бердянцев,
но они облили его зеленкой...
Не любят в Бердянске пьяную гомосятину
farfalle    01.02.2019, 19:58
Оценка:  -1
farfalle
У вас, дружочек, все мысли про гомосятину...
farfalle    01.02.2019, 19:54
Оценка:  -2
farfalle
Аваковские выкормыши...
ВосставшийИзБана    01.02.2019, 19:48
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это его группа поддержки ему такую рекламную акцию устроила. Не ведитесь на этот развод.
farfalle    01.02.2019, 19:55
Оценка:  -3
farfalle
Не переживай, все будут голосовать за твоего Порошенко. Чтобы ни война не кончалась, ни тарифы не снижались
ВосставшийИзБана    01.02.2019, 20:03
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А за твоего Порошенко не будут?
farfalle    01.02.2019, 20:13
Оценка:  0
farfalle
тебе пора "на другую ветку"
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