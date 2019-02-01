Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки

Эмблемой Службы внешней разведки Украины является равносторонний золотой лилейный крест, на котором в центре помещен малый Государственный Герб Украины.

Служба внешней разведки Украины официально получила символику. Соответствующий указ в пятницу, 1 февраля, подписал президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, согласно Указу, эмблемой Службы внешней разведки Украины является равносторонний золотой лилейный крест, на котором в центре помещен малый Государственный Герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью черными буквами девиза "OMNIA VINCIT VERITAS" (с латинского - "Истина побеждает все").

Флагом Службы внешней разведки Украины утверждено прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В центре полотнища размещено изображение эмблемы Службы внешней разведки Украины.

"Эмблема и флаг Службы внешней разведки Украины являются официальными отличительными символами Службы внешней разведки Украины, свидетельствующими о принадлежности к Службе внешней Украины", - говорится в Указе.

Также отмечается, что эмблема Службы внешней разведки Украины может воспроизводиться на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в служебных кабинетах, залах заседаний, на ведомственных поощрительных знаках отличия Службы внешней разведки Украины, знаках различия на форменной одежде военнослужащих Службы внешней разведки Украины.

Согласно Указу, флаг Службы внешней разведки Украины устанавливается на административных зданиях и сооружениях Службы внешней разведки Украины, в кабинете Председателя Службы внешней разведки Украины и может использоваться во время проведения официальных мероприятий и торжественных церемоний с участием Службы внешней разведки Украины.

Ранее сообщалось, что Украинская разведка прекращает сотрудничать с СНГ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet