На Закарпатье снежная лавина перекрыла дорогу

Снежная лавина перекрыла половину проезжей части дороги Н-09 вблизи села Деловое в Раховском районе.

В Карпатах снова сошла лавина пресс-служба Укравтодора

В Закарпатской области снежная лавина перекрыла половину проезжей части автомобильной трассы. В частности, инцидент произошел на дороге Н-09 вблизи села Деловое в Раховском районе, сообщает в пятницу, 1 января, пресс-служба Укравтодора в Facebook.

"Около 19:00 сегодня на дороге Н-09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154+000, вблизи с. Деловое, сошла лавина в объеме 40 куб. м, которая перекрыла половину проезжей части", - говорится в сообщении.

Указано, что для расчистки дороги на место происшествия была направлена специальная техника.

Ранее возле села Деловое Раховского района вечером 30 января сошла снежная лавина и перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части.

Напомним, 26 января стало известно, что в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под лавину. Один из них погиб.

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