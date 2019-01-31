Порошенко наградил 88 военных

Глава государства подписал указ, которым наградил 67 военнослужащих, получивших ранения, и 21 военнослужащего посмертно.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о награждении 88 военных. Об этом в пятницу, 1 февраля, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что указом от 31.01.2019 года № №26/2019 президент наградил 67 военнослужащих, получивших ранения, и 21 военнослужащего посмертно за личное мужество и самоотверженные действия во время выполнения задач операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях.

Среди наград два ордена Богдана Хмельницкого III степени, один орден За мужество II степени и 39 III степени, два ордена Даниила Галицкого, три медали За военную службу Украине и 41 медаль Защитнику Отечества.

Ранее сообщалось, что в 2018 году на изготовление государственных наград в Украине потратили 47,6 миллиона гривен

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