Ольга Богомолец попала в ДТП

Автомобиль кандидата в президенты попал в дорожно-транспортное происшествие в центре Одессы.

В Одессе вечером 1 февраля случилось ДТП при участии автомобиля народного депутата Ольги Богомолец. Об этом в Facebook сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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Он уточнил, что обошлось "без пострадавших и без серьезных последствий".

Форостяк отметил, что авария возникла из-за нарушения правил дорожного движения водителем внедорожника, в котором находилась Богомолец. Он допустил столкновение с другим автомобилем.

"На виновника составлен административный протокол, другая сторона претензий не имеет", – добавил советник.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал еще двоих кандидатов в президенты.