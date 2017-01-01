Итоги 1 февраля: Выход США из договора и завершение расследования расстрелов

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Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности wikipedia.org

Выход США из ракетного договора; завершение следствия по делу расстрела на Майдане. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня

В США заявили о выходе из ракетного договора

Президент США Дональд Трамп принял решение о временном выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на нарушения договора со стороны РФ. По словам Трампа, США будет разрабатывать соответствующее оружие в ответ на действие российской стороны.

Завершение расследования расстрелов на Майдане

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по расстрелу на Майдане подошло к концу. Кроме 150 экс-силовиков, которые уже на скамье подсудимых, заочно судить будут также руководителей, которые отдавали приказы.

Зураб Аласания назвал причину своего увольнения

Глава Общественного телевидения сообщил, что поводом для его увольнения могло стать то, что “телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове“.

Объявлены сроки призывов в 2019 году

Утверждены сроки увольнения в запас срочников ВСУ и сроки призывов в текущем году. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Запуск самой крупной зоны свободной торговли в мире

После 4 лет обсуждения, начала работу зона свободной торговли между ЕС и Японией. В рамках договоренностей будут введены более выгодные условия торговли между странами зоны, будет проводиться сотрудничество в рамках стандартов, откроются рынки госзакупок.

Приостановлено финансирование “Оппоблока“

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приняло решение временно приостановить финансирование из госбюджета партии “Оппоблок“ в I квартале 2019 года.