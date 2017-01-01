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"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения

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Сепаратисты дважды применили запрещенные минскими соглашениями вооружение, военные не пострадали.
На Донбассе продолжают стрелять, но без вреда для военных
На Донбассе продолжают стрелять, но без вреда для военных

Представители незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружене. Пострадавших среди военных нет.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Как сообщалось, на передовые позиции на Донбассе вернулся отдельный отряд специального назначения "Азов".

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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