В Николаеве произошла массовая драка на дороге

Неизвестные выясняли отношения на бульварной части проспекта Центрального, их пытались утихомирить водители.

В центре Николаева в ночь на субботу, 2 февраля, произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Драка произошла на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской.

На видео засняты несколько человек, находящиеся по всей видимости в нетрезвом состоянии. Мужчины выясняли отношения на бульварной части проспекта, часто выбегая на дорогу. Один из участников драки лежал прямо на проезжей части.

Дебоширов пытались успокоить проезжающие мимо водители, очевидцы произошедшего вызвали на место полицию.

Ранее в сети появилось видео драки водителей в Ивано-Франковске.

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