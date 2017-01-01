Партия Оппозиционная платформа – За життя официально зарегистрирована Минюстом Украины

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа – За життя" официально зарегистрирована Минюстом Украины. Об этом говорится в поздравлении, адресованном сторонникам партии на ее официальном сайте.

"Всех членов партии "Оппозиционная платформа - За життя", всех наших сторонников и единомышленников можем поздравить с поистине историческим днем: теперь наша политическая сила официально зарегистрирована Министерством юстиции Украины", - сообщают в партии.

Политическая сила уже под новым названием официально внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций под номером 21709375.

Напомним, что 29 января в Киеве прошел съезд партии "Оппозиционная платформа-За жизнь", который собрал около 1500 участников. Съезд поддержал Юрия Бойко, как единого кандидата в президенты Украины от оппозиции. Партия ставит перед собой ряд задач по установлению мира на Востоке Украины, развитию экономики, восстановлению экономического сотрудничества с РФ и странами СНГ, обеспечить социальную защиту населения. Одна из ключевых инициатив - принятие закона о списании долгов за коммунальные услуги для населения.

"Вместе и уверенно идем к победе", - заявляют в "Оппозиционной платформе – За життя".

Руководство партии уже приняло решение, что на парламентские выборы политическую силу поведет Вадим Рабинович.