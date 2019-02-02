Чиновницы Бучанского горсовета провели отпуск на Мальдивах за 15 000 грн

По словам чиновницы, весь отдых ей обошелся в 15 тысяч гривен.

Также чиновница заявила, что приехала по приглашению, как чиновница городского совета Скриншот видео

Чиновницы Бучанского городского совета провели отпуск в роскошном отеле на Мальдивах.

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Поводом для скандала стали фотографии в соцсетях заведующей отделом пресс-службы Виктории Ляховец и начальницы финансового управления Татьяны Симон.

Стоимость проживания в отеле Cocoon составляет 27 тысяч гривен в сутки - за две недели чиновницы должны были потратить минимум 140 тысяч. Примерно столько же чиновницы зарабатывают официально за год.

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Журналистам ТСН удалось взять комментарий у заведующей отделом пресс-службы. По ее словам, весь отдых ей обошелся в 15 тысяч гривен - столько стоили билеты на самолет на Мальдивы.

Также чиновница заявила, что приехала по приглашению, как чиновница городского совета. Позже изменила версию на “пригласил друг-владелец отеля“.

В любом случае, такие дорогие подарки от посторонних особ чиновницы брать не имеют право, поэтому есть подозрения в получении взятки.

Ранее сообщалось, что НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады.