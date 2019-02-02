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Чиновницы Бучанского горсовета провели отпуск на Мальдивах за 15 000 грн

Комментариев: 8
По словам чиновницы, весь отдых ей обошелся в 15 тысяч гривен.
Также чиновница заявила, что приехала по приглашению, как чиновница городского совета
Также чиновница заявила, что приехала по приглашению, как чиновница городского совета
Скриншот видео

Чиновницы Бучанского городского совета провели отпуск в роскошном отеле на Мальдивах. 

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Поводом для скандала стали фотографии в соцсетях заведующей отделом пресс-службы Виктории Ляховец и начальницы финансового управления Татьяны Симон.

Стоимость проживания в отеле Cocoon составляет 27 тысяч гривен в сутки - за две недели чиновницы должны были потратить минимум 140 тысяч. Примерно столько же чиновницы зарабатывают официально за год.

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Журналистам ТСН удалось взять комментарий у заведующей отделом пресс-службы. По ее словам, весь отдых ей обошелся в 15 тысяч гривен - столько стоили билеты на самолет на Мальдивы.

Также чиновница заявила, что приехала по приглашению, как чиновница городского совета. Позже изменила версию на “пригласил друг-владелец отеля“.

В любом случае, такие дорогие подарки от посторонних особ чиновницы брать не имеют право, поэтому есть подозрения в получении взятки.

Ранее сообщалось, что НАПК приостановило финансирование одной из партий Рады.

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Теги: коррупция, Бучанский горсовет, Украина, Мальдивы
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Комментариев (8)
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Windows-95    02.02.2019, 12:53
Оценка:  +3
Windows-95
ну просто 0 пропустили в конце 15-нашки )))
COZEL    02.02.2019, 12:44
Оценка:  +2
COZEL
Может она подрабатывает эскортницей, дайте фото
Ruspidor    02.02.2019, 13:13
Оценка:  0
Ruspidor
Да, там такой бегимот... Ее на сафари пригласили, в качестве жертвы...
alex-zol    02.02.2019, 12:29
Оценка:  -2
alex-zol
Петькина прислуга отдыхает)
LatAlliensSuck    02.02.2019, 12:23
Оценка:  +3
LatAlliensSuck
А-ха-ха-ха.... Это писдетс!
alex-zol    02.02.2019, 12:40
Оценка:  0
alex-zol
и этот писдетс хочет на второй срок!!!!!
donizete    02.02.2019, 12:49
Оценка:  0
donizete
Какое отношение имеет обычная чиновница к президенту? Он её назначал на должность? Лучше б за собой и своими родственниками смотрели. Может это Ваша сестра-чиновница так попала?
Ruspidor    02.02.2019, 13:12
Оценка:  0
Ruspidor
Ты попутал, вася. В Украине местные власти не назначаются сцарем, а выбираются на выборах. Ее нанимал не петя, а мэр Бучи. Вот теперь жители Бучи пусть думают, где их дороги...
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