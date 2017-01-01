Эксперт: усиление Новинского отразится на его роли в национальном политическом масштабе

“Неожиданно игры в политику на почве Церкви нашего руководства дали обратный эффект - усиление позиций Новинского, который собрав свою группу единомышленников вполне сможет играть существенную роль в национальном политическом масштабе“, пишет на своей странице в Фейсбук блогер Михаил Чаплыга (Анархист).

Далее, он рассуждает на тему к чему приводят игры в политику на религиозных темах. “Я знаю, что мнение Патриарха Антиохии ИМХО считается весьма важным“, 1 февраля, во время своего выступления после богослужения в Храме Христа Спасителя Патриарх Антиохийский Иоанн призвал все Поместные Церкви “возвысить свой голос против беззакония (действий - Прим.Ред.) Константинопольского Патриархата“. Также сообщается, что на богослужении присутствовал предстоятель Украинской православной церкви (МП) митрополит Онуфрий. Но внимание на это в своем политическом блоге эксперт обратил потому, что это существенно усиливает позиции того же Новинского, у которого в мире православия весьма серьезное влияние.

Чаплыга считает, что тот же эффект случился и в случае с неистовой критикой Зеленского со стороны АП - его рейтинг внезапно вырос. И делает вывод -начиная “крестовый поход“ подумай о том, что разделяя... не факт, что властвовать будешь ты.

Напомним, что Вадим Новинский получил Золотой крест Высшего Таксиарха Рыцарей Пресвятого Гроба Господня от Иерусалимского патриарха Феофила III. Феофил, вручая награду, сказал, что Новинский отмечен за заслуги перед Иерусалимской православной церковью.