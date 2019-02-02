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Закон о прямых закупках Минобороны вооружения за границей вступил в силу

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Соответствующий законопроект № 2672-VIII опубликовали в "Голосе Украины".
До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники
До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники
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Украина рассматривает возможность масштабных закупок высокотехнологичного оружия из США. Об этом сообщает пресс-служба правительство, со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

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В частности, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

Этому будет способствовать вступивший в силу законопроект № 2672-VIII, позволяющий Минобороны заключать международные договора об импорте оборонной продукции. Данный законопроект был опубликован в "Голосе Украины".

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До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники, что усложняла процедуру и делала покупку вооружения более дорогой.

Ранее сообщалось, что НАТО не намерено размещать ядерные ракеты в Европе.

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Теги: оружие, вооружение, законопроект
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Комментариев (1)
МаЛьВиНа    02.02.2019, 13:22
Оценка:  0
МаЛьВиНа
козлы,зачем Пашинский продаёт титан в Россию.
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