Закон о прямых закупках Минобороны вооружения за границей вступил в силу

Соответствующий законопроект № 2672-VIII опубликовали в "Голосе Украины".

До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники facebook.com

Украина рассматривает возможность масштабных закупок высокотехнологичного оружия из США. Об этом сообщает пресс-служба правительство, со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

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В частности, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

Этому будет способствовать вступивший в силу законопроект № 2672-VIII, позволяющий Минобороны заключать международные договора об импорте оборонной продукции. Данный законопроект был опубликован в "Голосе Украины".

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До принятия законопроекта закупками могли заниматься только посредники, что усложняла процедуру и делала покупку вооружения более дорогой.

Ранее сообщалось, что НАТО не намерено размещать ядерные ракеты в Европе.