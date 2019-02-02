ЦИК отказал Симоненко в регистрации кандидатом в президенты
Сообщается, что Симомненко выдвигался от Коммунистической партии, пропаганда и символика которой запрещена на территории страны.
Центральная избирательная комиссия единогласно отказала в регистрации кандидатом на пост президента Петра Симоненка.
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Как заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук, против регистрации проголосовали все 16 участников комиссии
Сообщается, что Симомненко выдвигался от Коммунистической партии, пропаганда и символика которой запрещена на территории страны.
Ранее сообщалось, что Симоненко принес в ЦИК документы от КПУ.