Украинский сурок Тимка III предсказал погоду в Украине

Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте.

Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года Скриншот из фильма

Сурок Тимка III из биостанции Харьковского университета предсказал позднюю зиму. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Читай также: На заснеженных дорогах Киева засняли два роскошных суперкара Ferrari

Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте. Тепла стоит ожидать только в апреле, говорит сотрудница университета.

В Харьковском университете День Сурка стали проводить в 2004 году и с тех пор это стало ежегодной традицией.

Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года, с Биллом Мюррейем и Энди Макдауэлл в главных ролях.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.