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Украинский сурок Тимка III предсказал погоду в Украине

Комментариев: 5
Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте.
Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года
Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года
Скриншот из фильма

Сурок Тимка III из биостанции Харьковского университета предсказал позднюю зиму. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте. Тепла стоит ожидать только в апреле, говорит сотрудница университета.

В Харьковском университете День Сурка стали проводить в 2004 году и с тех пор это стало ежегодной традицией. 

Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года, с Биллом Мюррейем и Энди Макдауэлл в главных ролях.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.

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Теги: день сурка, погода, Украина
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Комментариев (5)
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flacon9havi    02.02.2019, 14:07
Оценка:  0
flacon9havi
Шось, тваринка на хвото мені когось нагадує. Виходячи з морди обличчя, це часом, не ввп?
ВладОплот    02.02.2019, 14:56
Оценка:  0
ВладОплот
ні, це ввх
VSHIVANKA    02.02.2019, 13:47
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НА ОКРАИНЕ ДАЖЕ ПРИМЕТ СВОИХ НЕТ , ВСЁ ОТ ХОЗЯЕВ ....
ЗАТО НЕРАБЫ ..... )))))
alex-zol    02.02.2019, 14:07
Оценка:  -3
alex-zol
все слизали от господ своих)))))
ВладОплот    02.02.2019, 14:50
Оценка:  0
ВладОплот
гуглим "народні прикмети". первая ссылка. Для кого ты высеры такие оставляешЬ?
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