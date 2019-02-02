Украинский сурок Тимка III предсказал погоду в Украине
Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте.
Сурок Тимка III из биостанции Харьковского университета предсказал позднюю зиму. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
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Разбуженный сурок не увидел своей тени - по приметам это означает заморозки в марте. Тепла стоит ожидать только в апреле, говорит сотрудница университета.
В Харьковском университете День Сурка стали проводить в 2004 году и с тех пор это стало ежегодной традицией.
Изначально американский праздник стал знаменит на весь мир, после знаменитого фильма "День сурка" 1993 года, с Биллом Мюррейем и Энди Макдауэлл в главных ролях.
Ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.
ЗАТО НЕРАБЫ ..... )))))