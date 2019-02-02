Яценюк заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года

По словам лидера "Народного фронта", в целях партии будет победа на парламентских выборах и формирование нового правительства.

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет принимать участие в выборах президента Украины 2019 года. Об этом сообщает Украинская правда.

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С таким заявлением Яценюк выступил на съезде партии.

"Я долго думал над тем, идти ли в президенты. Это непростое решение... Я реалист. По причине дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу - сегодня нет достаточно высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года", - заявил политик.

По словам лидера "Народного фронта", в целях партии будет победа на парламентских выборах и формирование нового правительства.

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал почти 20 миллионов доходов.