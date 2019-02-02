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Яценюк заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года

Комментариев: 5
По словам лидера "Народного фронта", в целях партии будет победа на парламентских выборах и формирование нового правительства.
Яценюк заявил, что не будет участвовать в выборах президента 2019 года

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк заявил, что не будет принимать участие в выборах президента Украины 2019 года. Об этом сообщает Украинская правда.

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С таким заявлением Яценюк выступил на съезде партии.

"Я долго думал над тем, идти ли в президенты. Это непростое решение... Я реалист. По причине дискредитации, открытой лжи, когда лгали всему украинскому народу - сегодня нет достаточно высоты, чтобы выиграть выборы 2019 года", - заявил политик.

По словам лидера "Народного фронта", в целях партии будет победа на парламентских выборах и формирование нового правительства.

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал почти 20 миллионов доходов.

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Теги: народный фронт, Украина, Яценюк
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Комментариев (5)
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МаксимУм    02.02.2019, 14:52
Оценка:  +1
МаксимУм
1% у его партии... Просто зажал 2,5 ляма,жадина!
СухарьОК    02.02.2019, 14:49
Оценка:  +1
СухарьОК
Ещё одно ж,,,,а там нам не хватало,народный фронт весь на фронт.
СухарьОК    02.02.2019, 14:48
Оценка:  +1
СухарьОК
Лучше пулю в лоб..
drozdikus    02.02.2019, 14:41
Оценка:  +2
drozdikus
зря... самый лучший "патриот" украины... ни кто так не опускал в грязь патриотов украины... как эта гнида
alex-zol    02.02.2019, 14:36
Оценка:  +3
alex-zol
ну спасибо))))))))))))))))))))))))
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