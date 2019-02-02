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В Кривом Роге устроили автопробег в годовщину гибели Кузьмы Скрябина

Комментариев: 2
Четыре года назад известный певец и продюсер погиб в ДТП неподалеку от города. Его память пришли почтить около ста человек.
Автопробег устроили из Кривого Рога до памятника Кузьме на месте аварии
Автопробег устроили из Кривого Рога до памятника Кузьме на месте аварии
1tv.kr.ua

В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в субботу, 2 февраля, в память о музыканте в Кривом Роге провели автопробег, сообщает Первый городской.

На него собрались около сотни поклонников творчества Кузьмы и несколько десятков автомобилей. На автопробег приехали также жители Днепра и Каменского.

Колонна стартовала в центре города. Участники приехали к месту аварии, в которой погиб певец.

У памятника музыканту собрались около 100 человек. Здесь священники провели панихиду. В память об артисте зажгли лампадки, и возложили цветы. Участники вспомнили творчество Кузьмы и то, что он призывал менять мир вокруг. 

Издание напоминает, что в Кривом Роге Кузьма Скрябин сыграл свой последний концерт. 

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Известному певцу и продюсеру было 46 лет.  На месте гибели Кузьмы Скрябина установили памятник.

 

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Теги: Кривой Рог, автопробег, Кузьма Скрябин, гибель Скрябина
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    02.02.2019, 14:35
Оценка:  +1
VSHIVANKA
НА ЮТУБЕ ЕСТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО НА ПЕСНЮ " НАС КИНУЛЫ " ....
РЕКОМЕНДУЮ ....)))
ВладОплот    02.02.2019, 14:45
Оценка:  0
ВладОплот
аналогично песне Талькова. да и Шнур расею говном поливает, как бы в собственном соку))
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