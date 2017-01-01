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Известно о состоянии офицера полиции, раненого в Харькове

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Полицейский, на которого совершили вооруженное нападение 16 января, вышел из комы.

Офицер полиции Алексей Логвиненко, на которого было совершено покушение в Харькове, выздоравливает. Об этом в субботу, 2 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

По данным ведомства, два дня назад полицейский вышел из комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении, его состояние здоровья стабилизировалось.

"Мы надеемся, что уже скоро он вернется на службу. Между тем все подразделения харьковской полиции, Департамента уголовного розыска и других подразделений Национальной полиции Украины работают над раскрытием нападения. Уже в ближайшее время организатору этого преступления будет сообщено о подозрении", - сообщил заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 16 января в Харькове неизвестные выстрелили в полицейского и скрылись. Пострадавший - офицер отдела департамента уголовного розыска Нацполиции Алексей Логвиненко. В полиции отметили, что основные версии нападения на офицера связаны с его профессиональной деятельностью. Также известно, что полиция установила личность заказчика нападения на офицера.

 

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Теги: Харьков, видео, стрельба, покушение, полицейский, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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