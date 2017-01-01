Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Самолет из Египта вынужденно приземлился в аэропорту Кривого Рога

Комментариев: 0
Из-за неблагоприятных погодных условий самолет осуществил вынужденную посадку на запасной полосе в аэропорту Кривого Рога.
Самолет летел и Египта
Самолет летел и Египта
АР (архив)

Самолет, выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Борисполь, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Кривой Рог (Днепропетровская область) в пятницу, 1 февраля. Об этом сообщил директор международного аэропорта Кривой Рог Игорь Лашин, информируют Українські Новини.

Отмечается, что самолет совершил вынужденную посадку из-за плохой видимости в Борисполе.

Самолет успешно совершил посадку на запасной полосе в Кривом Роге.

Из аэропорта Кривой Рог пассажиров доставили в Борисполь бесплатным автобусом.

Напомним, 1 февраля из-за тумана в Киеве не смог приземлиться рейс с двумя футбольными командами.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, Египет, Борисполь, автобус, Кривой Рог, экстренная посадка, аэропорт Борисполь, Шарм-ель-Шейх [-
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь