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В Киеве злоумышленники переписывали на себя квартиры

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Жертву указали в документах, как соучредителя фирмы, а его две квартиры пытались указать, как уставной капитал.
В Киеве злоумышленники переписывали на себя квартиры
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В Киеве поймали злоумышленников, которые пытались переоформить квартиру уехавшего на время за границу хозяина. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Сотрудник нотариальной конторы обнаружил неточности в документах и отказал в переоформлении.

Злоумышленников отказ не остановил и они обратились в другую контору. Но и здесь нотариус заметил неточности и, заподозрив махинацию, обратился в полицию.

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Мошенников задержали очень быстро. Ими стали жительница города Васильков, 1985 года рождения, которая обвиняется в преступлении, связанном с подделкой документов и мужчина - житель Киева, 1984 года рождения.

Выяснилось, что они основали фирму и, подделав документы, сделали жертву аферы одним из соучредителей. Две квартиры жертвы пытались указать в качестве уставного капитала.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили мошенников, продававших "акции Tesla".

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Теги: мошенники, афера, переписали квартиру, Киев
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