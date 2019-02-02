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Политолог: Нападения радикалов и запрет финансирования Оппоблока - звенья одной цепи

Комментариев: 2
О событиях вокруг встреч с избирателями кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула на своей странице в Фейсбук пишет политолог Валентин Гайдай.
Политолог: Нападения радикалов и запрет финансирования Оппоблока - звенья одной цепи

О событиях вокруг встреч с избирателями кандидата в президенты от Оппоблока Александра Вилкула на своей странице в Фейсбук пишет политолог Валентин Гайдай: «хулиганы, которых пятый год принято называть активистами, начали нападки на оппозиционных кандидатов. Речь идет об А. Вилкуле, который сегодня проводил встречу с избирателями в городке Мангуш Донецкой области. 


Гайдай напоминает, “» активисты» заблокировали помещение, где должна была состоятся встреча, из-за чего Вилкулу пришлось проводить встречу с избирателями прямо на улице. 


«Давайте подумаем логически: население Мангуша еле-еле 8000 человек. Найдется ли в таком маленьком городке достаточное количество желающих сорвать предвыборную поезду Вилкула? Ответ очевиден. Тем более, что такая ситуация повторилась и в Бердянске, где так же побывал Вилкул», считает эксперт. 


По его мнению, складывается  впечатление, что за оппозиционными кандидатами теперь будут ездить бригады профессиональных провокаторов и в худших традициях стран третьего мира мешать проводить встречи с избирателями и агитационную кампанию. «Это то, о чем я говорил много раз - выборы будут самые грязные и жестокие за всю историю. Правда, организовавшие эту провокацию должны понимать, что они в итоге сыграли в плюс Вилкулу, ведь все встречи состоялись и имели ощутимый успех». 


Гайдай также указывает на еще одну любопытную ситуацию , которая произошла в этот день, а именно: Нацагентство по предотвращению коррупции приостановило бюджетное финансирование Оппозиционного блока. «Как говорится “совпадение? Не думаю“. Похоже, это звенья одной цепочки под названием “системный прессинг оппозиции“.

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Комментариев (2)
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Ехидный    02.02.2019, 18:32
Оценка:  +2
Ехидный
Одного выродка облили, а нужно было еще одного - политолуха Гайдая, которого путинососный БМ на какой-то помойке выкопал
flacon9havi    02.02.2019, 19:03
Оценка:  0
flacon9havi
У даному випадку правильно писати політолОх.
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