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Сепаратисты обстреляли ритуальный автобус - СЦКК

Комментариев: 2
При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы.
На Донбассе обстреляли ритуальный автобус
На Донбассе обстреляли ритуальный автобус
facebook.com/pressjfo.news

Сепаратисты днем в субботу, 2 февраля, осуществили обстрел автобуса ритуальной службы, который следовал на кладбище в поселке Чермалык Донецкой области. Об этом информирует украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон, сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня в 12:30 в поселке Чермалык (на северо-восток от Мариуполя) проходили похороны. При перевозке покойника на кладбище был обстрелян гражданский автобус ритуальной службы с наклейками на бортах "Ритуальные услуги", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на правой стороне автобуса зафиксированы несколько сквозных пулевых пробоин.

"Лишь чудом пули не задели пассажиров", - сообщили в СЦКК.

 

 

Накануне сепаратисты обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

 

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Теги: Похороны, Донецкая область, донбасс, Кладбище, автобус, обстрел, ритуальные услуги, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Шандор    02.02.2019, 19:13
Оценка:  0
Шандор
Главному пассажиру уже всё равно.
flacon9havi    02.02.2019, 19:00
Оценка:  -1
flacon9havi
Мабуть їхнє ДАІ так виписує стягнення "за перевищення швидкості на даній ділянці дорожнього полотна."
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