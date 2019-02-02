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В Полтаве на ребенка упала ледяная глыба

Комментариев: 1
СМИ пишут, что от удара шестилетняя девочка потеряла сознание.
Полицейские открыли уголовное производство
Полицейские открыли уголовное производство

В Полтаве в субботу, 2 февраля, ледяная глыба упала на голову малолетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Инцидент случился около 13:00 возле остановки общественного транспорта Октябрьская по улице Соборности.

Сейчас ребенку оказывают помощь врачи.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о служебной халатности. Начато досудебное расследование. 

 

 

Ранее сообщалось, что в Полтаве на одном из рынков под толщей снега начала обрушаться крыша.

В Киеве упавшая с крыши глыба льда разбила авто

 

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Теги: ребенок, фото, Полтава, лед
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СухарьОК    02.02.2019, 20:28
Оценка:  0
СухарьОК
начальника жека забить этим льдом .
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