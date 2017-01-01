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Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию

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Участвовать в церемонии будут патриарх Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.
Епифаний рассказал об интронизации
Епифаний рассказал об интронизации
rbc.ua

В интронизации митрополита Киевского и всея Украины Епифания будут принимать участие почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата. Об этом митрополит Епифаний рассказал в интервью Радио Свобода, опубликованном в субботу, 2 февраля.

По его словам, есть очень много желающих принять участие в церемонии. 

Так, в интронизации примет участие почетный патриарх церкви Филарет, а также делегация Вселенского патриархата.

"Будет делегация Вселенского патриархата, будут делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, будут представители со святой горы Афон", - сказал он.

Кроме этого, есть много желающих архиереев Болгарской, Грузинской, Элладской и Кипрской церквей приехать на интронизацию.

"Они официально не могут принять участие до тех пор, пока не будет принято коллегиальное решение той или иной церкви о признании нашего автокефального статуса. Поэтому, к сожалению, они не смогут принять участие в интронизации", - отметил митрополит Епифаний.

Напомним, церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины Епифания состоится 3 февраля в Софийском соборе в Киеве.

 

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Теги: церковь, интронизация, автокефалия, митрополит Епифаний, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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