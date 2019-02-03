Сутки на Донбассе: Боевики стреляли 10 раз, есть раненые

Были также убиты двое боевиков и ранены четверо из них.

Позиции украинских военных обстреляли 10 раз, в том числе, из запрещенного оружия facebook.com/pressjfo.news/photos

Читай также: Силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на 28 миллионов

Боевики в течение суток 2 февраля десять раз нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

В полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток“ обстрелы позиций наших защитников велись из стрелкового оружия - в районе поселка Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Красногоровка и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Гнутово.

Читай также: Россияне активизировали призыв в ОРДЛО, в военных частях - конфликты

В полосе действий оперативно-тактической группировки “Север“ противник обстрелял украинские позиции из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Свободный, трижды из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Луганское, из крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Крымское.

Читай также: Днем на Донбассе стреляли из запрещенного оружия

Кроме того, дважды велись обстрелы из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Травневое.

В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Подразделения ВСУ применяли для обороны дежурные огневые средства. Двое оккупантов были убиты, четверо - получили ранения. В течение текущих суток враг огонь пока не открывал.

Читай также: Суд обязал ГПУ завести дело на военного прокурора ООС

Напомним, ранее сообщалось, что режим тишины в ООС еще вчера утром нарушили обстрелы из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.