Интронизация Епифания проходит в Святой Софии. Онлайн-трансляция
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Сегодня в соборе Святой Софии в Киеве началась церемония интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Об этом пишет Корреспондент.
Сразу после церемонии состоится первое заседание Священного синода Православной церкви Украины. В церемонии интронизации будут принимать участие почетный патриарх ПЦУ Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.
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Кроме того, прибудут делегации из УПЦ Канады, УПЦ США и представители святой горы Афон.
Интронизация - публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.
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Вход в собор ограничен, однако будет вестись онлайн-трансляция богослужения.
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Напомним, ранее сообщалось, что интронизацию Епифания запланировали прямо на его юбилей - сегодня ему исполняется 40 лет.