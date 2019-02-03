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Интронизация Епифания проходит в Святой Софии. Онлайн-трансляция

Комментариев: 9
Церемония началась в 9:00 в Софии Киевской. Вход в собор ограничен, но для желающих посмотреть на процесс включили трансляцию.
Интронизацию Епифания начали в день его рождения
Интронизацию Епифания начали в день его рождения
EPA/UPG

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Сегодня в соборе Святой Софии в Киеве началась церемония интронизации предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания. Об этом пишет Корреспондент.

Сразу после церемонии состоится первое заседание Священного синода Православной церкви Украины. В церемонии интронизации будут принимать участие почетный патриарх ПЦУ Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.

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Кроме того, прибудут делегации из УПЦ Канады, УПЦ США и представители святой горы Афон.

Интронизация - публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

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Вход в собор ограничен, однако будет вестись онлайн-трансляция богослужения.

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Напомним, ранее сообщалось, что интронизацию Епифания запланировали прямо на его юбилей - сегодня ему исполняется 40 лет.

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Теги: интронизация, Епифаний, ПЦУ, собор, юбилей
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Комментариев (9)
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realkarta    03.02.2019, 10:32
Оценка:  -4
realkarta
Убогое зрелище..безликое стадо,живущее по указке извне и пытающееся за пару лет создать свои псевдоценности...
doc1    03.02.2019, 10:36
Оценка:  0
doc1
Единственный кто тут убогий это стадо татаро-монгольских казламордых кацапов которые никак за 500 лет не от--ся от Украины. Котрые украили её истори, культуру, традиции.
realkarta    03.02.2019, 10:41
Оценка:  -1
realkarta
Та ты шо...зря вас у пшеков забрали..быдло и есть быдло
doc1    03.02.2019, 10:04
Оценка:  +2
doc1
хз интронизацию не смотрю, но на улице какие то хлопки, видать взрывы ватных пуканов!
Vesna_Krasna2    03.02.2019, 10:01
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
Надеюсь высший судья поступит с ним по заслугам.
VSHIVANKA    03.02.2019, 09:49
Оценка:  -3
VSHIVANKA
СЕКТА РЯЖЕНЫХ ШУТОВ , КОТОРЫХ НЕ ПРИЗНАЛА НИ ОДНА ПОМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В МИРЕ , КРОМЕ ИХ ХОЗЯЕВ И СОЗДАТЕЛЕЙ ИЗ ВАШИНГТОНА И СТАМБУЛА ...)))
realkartowka    03.02.2019, 09:26
Оценка:  -4
realkartowka
Интронизация в Ад....Аминь
Vesna_Krasna2    03.02.2019, 10:16
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
Туда ему и дорога , была кп которую никто не признал а теперь и сцу туда же.
doc1    03.02.2019, 10:26
Оценка:  +2
doc1
Кацапы то что вы никто это мы все знаем и нам веше признанеи на йух не надо!
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