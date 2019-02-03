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Павел Гриб: "Без лекарств в тюрьме мне не выжить"

Комментариев: 5
Политзаключенный написал письмо о том, что чувствует себя, как в капкане.
Павел Гриб объяснил журналистам, что не выживет в колонии
Павел Гриб объяснил журналистам, что не выживет в колонии
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Политзаключенный украинец Павел Гриб написал из российском СИЗО журналистам, что ему требуется немедленное лечение. Об этом сообщила Новая газета.

“Я вижу такую перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне надо пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду“, - цитирует издание его письмо.

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“Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет“, - написал Гриб. Он добавил, что чувствует себя, “как в капкане“.

“Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан“, - написал Гриб.

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Напомним, ранее Павел Гриб в суде рассказал, как следователи выбивали из него показания, применяя как физические методы, так и психологическое давление.

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Теги: Павел Гриб, политзаключенный, РФ, украинец, болезнь, СМИ
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Комментариев (5)
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Миротворение    03.02.2019, 10:42
Оценка:  +1
Миротворение
Если ты такой больной,то зачем по заграницам мотался?
doc1    03.02.2019, 10:38
Оценка:  -3
doc1
Каждый кто думает что кацап это брат - должен ехать вна Россисю и там он узнает всю братскую любовь по полной!
Кацап - это ничтожество которое сидя в говне пытается туда затянуть остальных!
Nesdeshniy    03.02.2019, 10:40
Оценка:  0
Nesdeshniy
А как же 3 млн. укрогостарбайтеров? Сами едут и денежку на щенемерловку пересылают.
Boxerogos    03.02.2019, 10:36
Оценка:  +2
Boxerogos
Чувствует себя в капкане?Юрий Деточкин что-ли?Это обычное раздвоение личности.Лечение действительно необходимо.Пять"кубиков" ;галоперидола ему внутрижoпно!!!
Nesdeshniy    03.02.2019, 10:38
Оценка:  +2
Nesdeshniy
недельный курс лечением клизмы...
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