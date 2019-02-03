Павел Гриб: "Без лекарств в тюрьме мне не выжить"

Политзаключенный написал письмо о том, что чувствует себя, как в капкане.

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Политзаключенный украинец Павел Гриб написал из российском СИЗО журналистам, что ему требуется немедленное лечение. Об этом сообщила Новая газета.

“Я вижу такую перспективу: или смерть, или тюрьма, где мне надо пробыть последующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду“, - цитирует издание его письмо.

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“Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет“, - написал Гриб. Он добавил, что чувствует себя, “как в капкане“.

“Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть. Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан“, - написал Гриб.

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Напомним, ранее Павел Гриб в суде рассказал, как следователи выбивали из него показания, применяя как физические методы, так и психологическое давление.