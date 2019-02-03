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ЦИК заканчивает прием документов, у Порошенко есть время до полуночи

Комментариев: 8
Глава государства до сих пора не подал документы, также как и Надежда Савченко, а вот Петру Симоненко уже отказали, ведь он баллотировался от КПУ.
ЦИК сегодня заканчивает прием документов для регистрации кандидатов в президенты
ЦИК сегодня заканчивает прием документов для регистрации кандидатов в президенты
facebook.com/UACEC

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Сегодня - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты. Центризбирком будет принимать документы с 9:00 3 февраля до 00:00 4 февраля.

Сама регистрация уже подавших документы кандидатов будет длиться до 8 февраля включительно. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал 28 кандидатов.

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Ими стали Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юли Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко. 

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Из 28 кандидатов 17 идут на выборы от партий, 11 - самовыдвиженцы. Отказали в регистрации 22 лицам, включая лидера запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко.

Действующий президент Петр Порошенко все еще не подал документы в Центризбирком, хотя и заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Не подала документы и Надежда Савченко, хотя ранее также заявляла о таком желании.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отказал в регистрации 28 кандидатам в президенты.

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Теги: ЦИК, выборы президента, Порошенко, кандидаты, документы, регистрация
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Комментариев (8)
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Люблю_Украину    03.02.2019, 11:37
Оценка:  -4
Люблю_Украину
Давай лучше сразу в Ростов ,там по соседству с Яныком участок как раз продается!)
mishel33    03.02.2019, 11:33
Оценка:  +2
mishel33
а где зихленский?
Mr_Nike    03.02.2019, 11:29
Оценка:  0
Mr_Nike
в запое он.некогда ему
Boxerogos    03.02.2019, 11:09
Оценка:  +1
Boxerogos
Этот сливорез похоже не может найти свой украинский паспорт.Всё перерыл,даже под гору пустой тары из-под бухла заглядывал...Но нашёл только американский,израильский,испански й,панамский и российский паспорта...
Мыкола    03.02.2019, 11:01
Оценка:  0
Мыкола
Гнать этих майдановцев надо как можно дальше от Украины .Только тогда страна будет жить!
realkarta    03.02.2019, 10:55
Оценка:  0
realkarta
В жизни есть место и чуду..может не дойдет??
Boxerogos    03.02.2019, 11:11
Оценка:  0
Boxerogos
Дойти,может и не дойдёт.Учитывая его состояние...Но на карачках точно доползёт...
kapablankas    03.02.2019, 10:47
Оценка:  -3
kapablankas
Идти иль не идти вот в чем вопрос.

После коронации Епифана галопом побежит на Леси записаться .
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