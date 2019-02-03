ЦИК заканчивает прием документов, у Порошенко есть время до полуночи

Глава государства до сих пора не подал документы, также как и Надежда Савченко, а вот Петру Симоненко уже отказали, ведь он баллотировался от КПУ.

ЦИК сегодня заканчивает прием документов для регистрации кандидатов в президенты facebook.com/UACEC

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Сегодня - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты. Центризбирком будет принимать документы с 9:00 3 февраля до 00:00 4 февраля.

Сама регистрация уже подавших документы кандидатов будет длиться до 8 февраля включительно. На данный момент ЦИК уже зарегистрировал 28 кандидатов.

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Ими стали Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Николай Габер, Анатолий Гриценко, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Дмитрий Добродомов, Сергей Каплин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Александр Мороз, Евгений Мураев, Валентин Наливайченко, Роман Насиров, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Сергей Тарута, Юли Тимошенко, Александр Шевченко и Игорь Шевченко.

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Из 28 кандидатов 17 идут на выборы от партий, 11 - самовыдвиженцы. Отказали в регистрации 22 лицам, включая лидера запрещенной в Украине Компартии Петра Симоненко.

Действующий президент Петр Порошенко все еще не подал документы в Центризбирком, хотя и заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. Не подала документы и Надежда Савченко, хотя ранее также заявляла о таком желании.

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Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отказал в регистрации 28 кандидатам в президенты.