Доходы кандидатов: Габер получил подарок в 2,6 млн грн, его дочь - в 1,3 млн грн

Политик задекларировал две квартиры и жилой дом, его жена - квартиру, дачу, гараж и авто.

Габер задекларировал дом в Одесской области, квартиры в Киеве и миллионные подарки facebook.com/mykolagaber

Читай также: НАПК обнаружило ошибки в 23 декларациях кандидатов в президенты

Кандидат в президенты Николай Габер, который баллотируется от Патриотической партии Украины, показал свою декларацию за 2017 год. Об этом пишет ТСН.

В 2017 году политик задекларировал несколько земельных участков общей площадью почти 900 тысяч квадратов и жилой дом в 215 м2 в Одесской области. Кроме того, у кандидата есть две квартиры в Киевеплощадью 27,70 м2 и 60 м2.

Читай также: Тимошенко показала доходы: дом в аренде, бриллианты и ГАЗ 1983 года у мужа

Жена Габера владеет квартирой в Киеве 71,40 м2, земельным участком в 438 м2, садовым домом 41,70 м2 и гаражом. Автомобиля у Габера нет, зато у жены есть Mitsubishi Lancer 2007 года выпуска.

Доходы Габера составили 77 492 грн зарплаты. Кроме того, он получил подарок в денежной форме в размере 2,63 млн грн. Его дочь, в совю очередь, получила подарок в размере 1,3 млн грн.

Читай также: Смешко задекларировал гостиничный бизнес и квартиру жены в Крыму

Наличными Габер хранит 76,6 тысяч грн и $134 тысячи. Габер также указал, что занял #$55 тысяч третьему лицу. Его супруга хранит $7 тысяч наличными, дочь - $50 тысяч.

Габер также указал, что является конечным бенефициарным владельцем компании “Экспресс-курьер корпорейншн“ и учредителем около шести газет и журналов.

Читай также: Миллионы и квартиры в Британии: Зеленский тоже показал доходы

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком сегодня заканчивает прием документов для регистрации кандидатами в президенты. Документы принимают с 9:00 до полуночи.