Мужчина пытался поступить на службу к боевикам ради оклада в 8000 грн
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В зоне ООС задержали жителя Донецкой области, который пытался вступить в состав российских оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
Мужчину заметил 2 февраля личный состав наблюдательных постов одной из механизированных бригад, держащих оборону в Светлодарском направлении, отметило ведомство.
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“Было замечено движение неустановленного лица в тылу позиций. Задержанным оказался гражданин Украины 1977 года рождения, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет“, - сообщили в пресс-центре.
41-летний мужчина рассказал, что в декабре 2018 с ним связалась его одноклассница в “Одноклассниках“. Она убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск. Мужчине обещали 20 тысяч рублей (8414 грн) в месяц.
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После получения согласия от задержанного, одноклассница предложила мужчине пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики. Нарушитель передан сотрудникам правоохранительных органов.
Напомним, боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям в течение суток 2 февраля, есть раненые.
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