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Мужчина пытался поступить на службу к боевикам ради оклада в 8000 грн

Комментариев: 10
Ранее судимый украинец планировал перейти линию пересечения, чтоб встретиться с оккупантами в установленном месте.
На Донбассе задержали мужчину, который собрался в армию к оккупантам
На Донбассе задержали мужчину, который собрался в армию к оккупантам
facebook.com/pg/pressjfo.news

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В зоне ООС задержали жителя Донецкой области, который пытался вступить в состав российских оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Мужчину заметил 2 февраля личный состав наблюдательных постов одной из механизированных бригад, держащих оборону в Светлодарском направлении, отметило ведомство.

Ранее судимому украинцу обещали платить 20 тысяч рублей
Ранее судимому украинцу обещали платить 20 тысяч рублей
facebook.com/pg/pressjfo.news

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“Было замечено движение неустановленного лица в тылу позиций. Задержанным оказался гражданин Украины 1977 года рождения, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет“, - сообщили в пресс-центре.

41-летний мужчина рассказал, что в декабре 2018 с ним связалась его одноклассница в “Одноклассниках“. Она убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск. Мужчине обещали 20 тысяч рублей (8414 грн) в месяц.

На Донбассе мужчина пытался встретиться с боевиками, чтобы перейти на их сторону
На Донбассе мужчина пытался встретиться с боевиками, чтобы перейти на их сторону
facebook.com/pg/pressjfo.news

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После получения согласия от задержанного, одноклассница предложила мужчине пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики. Нарушитель передан сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям в течение суток 2 февраля, есть раненые.

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Теги: ООС, оккупанты, боевики, армия, ВСУ, Донбасс
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Комментариев (11)
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Letohradek    03.02.2019, 13:48
Оценка:  0
Letohradek
МаюРацию
Посмотри в Ютубе: ВАТКА РУСС Мечта сбылась стать офицером
Hutinpuy    03.02.2019, 13:47
Оценка:  +1
Hutinpuy
Красавец, типично усский - скрепность написана на всех местах!
МаюРацию    03.02.2019, 13:33
Оценка:  -5
МаюРацию
С таким прошлым он может рассчитывать только на службу в ВСУ
АСТАНАВИТЕСЬ    03.02.2019, 13:41
Оценка:  +3
АСТАНАВИТЕСЬ
А с такими татухами только дыныры.
Ехидный    03.02.2019, 13:44
Оценка:  +2
Ехидный
А ты с твоим дебилизмом можешь работать только ольгинским кремлетроллем
SergioS    03.02.2019, 13:19
Оценка:  +2
SergioS
Красавчег расписной. Надо было руку отрезать и отпустить.
big-werasd    03.02.2019, 13:19
Оценка:  -1
big-werasd
Дезертира ВСУ поймали?
АСТАНАВИТЕСЬ    03.02.2019, 13:43
Оценка:  +3
АСТАНАВИТЕСЬ
Нет,будущего "бойца" дыныры.Там же все ясно написано.
Ехидный    03.02.2019, 13:45
Оценка:  +2
Ехидный
Нет, дубильноусский тролль засветился
Letohradek    03.02.2019, 13:03
Оценка:  +1
Letohradek
Человеком этот скот уже не станет! В расход!
Kr0mvel    03.02.2019, 13:01
Оценка:  +3
Kr0mvel
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