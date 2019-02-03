Мужчина пытался поступить на службу к боевикам ради оклада в 8000 грн

Ранее судимый украинец планировал перейти линию пересечения, чтоб встретиться с оккупантами в установленном месте.

На Донбассе задержали мужчину, который собрался в армию к оккупантам facebook.com/pg/pressjfo.news

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В зоне ООС задержали жителя Донецкой области, который пытался вступить в состав российских оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

Мужчину заметил 2 февраля личный состав наблюдательных постов одной из механизированных бригад, держащих оборону в Светлодарском направлении, отметило ведомство.

Ранее судимому украинцу обещали платить 20 тысяч рублей facebook.com/pg/pressjfo.news

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“Было замечено движение неустановленного лица в тылу позиций. Задержанным оказался гражданин Украины 1977 года рождения, ранее дважды судимый, с общим сроком отбывания наказания свыше 15 лет“, - сообщили в пресс-центре.

41-летний мужчина рассказал, что в декабре 2018 с ним связалась его одноклассница в “Одноклассниках“. Она убедила задержанного проходить военную службу в одном из подразделений российско-оккупационных войск. Мужчине обещали 20 тысяч рублей (8414 грн) в месяц.

На Донбассе мужчина пытался встретиться с боевиками, чтобы перейти на их сторону facebook.com/pg/pressjfo.news

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После получения согласия от задержанного, одноклассница предложила мужчине пересечь линию соприкосновения и указала место, где его будут ожидать боевики. Нарушитель передан сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, боевики 10 раз открывали огонь по украинским позициям в течение суток 2 февраля, есть раненые.