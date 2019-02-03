Епифаний получил официальный жезл предстоятеля ПЦУ

Вручение символа церковной власти стало завершением процедуры интронизации митрополита.

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Епифаний в конце церемонии интронизации официально получил жезл предстоятеля ПЦУ. Об этом сообщает УНН.

Сам жезл ему передал Вселенский патриарх Варфоломей 6 января, но теперь предстоятель церкви имеет официально право им пользоваться.

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“Жезл, который вам мы вручаем, является для нас святыней, нашей церковной реликвией, потому что именно этот жезл расцвел в руках Вселенского патриарха Варфоломея, когда он вручал вам его в Константинополе 6 января этого года“, - подчеркнул митрополит Димитрий в время церемонии.

Вручение жезла официально завершает процедуру интронизации, он является последним символом процедуры.

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Напомним, ранее сообщалось, что патриарх Филарет не смог попасть на церемонию интронизации Епифания из-за плохого самочувствия.