Соседи пытались отговорить мужчину от самоубийства, но он к ним не прислушался.

Пенсионер в Николаеве не поддался на уговоры соседей и покончил с собой

В Николаеве пенсионер оставил внука и выбросился из окна

В Николаеве пенсионер оставил внука и выбросился из окна

Из окна на девятом этаже дома по лице Лазурной в Николаеве выбросился пожилой мужчина. Об этом сообщают Новости N.

Хозяин квартиры на девятом этаже, как сообщили очевидцы, некоторое время сидел на подоконнике. Из одежды на нем были только трусы, а ноги он свесил наружу.

Соседи пытались отговорить пенсионера от прыжка, однако он не прислушался к ним, оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз.

Прибывшие медики “скорой“ констатировали смерть 67-летнего мужчины. В квартире остался внук погибшего.