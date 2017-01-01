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В Николаеве пенсионер оставил внука и выбросился из окна

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Соседи пытались отговорить мужчину от самоубийства, но он к ним не прислушался.
В Николаеве пенсионер оставил внука и выбросился из окна
© novosti-n.org
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  • Пенсионер в Николаеве не поддался на уговоры соседей и покончил с собой
  • Медики, которые прибыли на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть мужчины
  • Погибшему пенсионеру было 67 лет, у него остался внук прямо в квартире, из которой он выпрыгнул
  • Мужчина умер после прыжка с 9 этажа
  • Соседи не смогли отговорить пенсионера от отчаянного шага
  • Мужчина выпрыгнул из окна в одном нижнем белье. Он погиб
В Николаеве пенсионер оставил внука и выбросился из окна
Пенсионер в Николаеве не поддался на уговоры соседей и покончил с собой
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Из окна на девятом этаже дома по лице Лазурной в Николаеве выбросился пожилой мужчина. Об этом сообщают Новости N.

Хозяин квартиры на девятом этаже, как сообщили очевидцы, некоторое время сидел на подоконнике. Из одежды на нем были только трусы, а ноги он свесил наружу.

Соседи пытались отговорить пенсионера от прыжка, однако он не прислушался к ним, оттолкнулся руками от подоконника и полетел вниз.

Прибывшие медики “скорой“ констатировали смерть 67-летнего мужчины. В квартире остался внук погибшего.

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Теги: Николаев, самоубийство, видео, фото, суицид
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Источник: korrespondent.net

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