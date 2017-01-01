ПЦУ готова сотрудничать с другими христианскими церквями - Епифаний

Предстоятель ПЦУ призвал мирян и духовенство к единству и позвал православных в новую церковь, если они еще не вступили.

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Православная церковь Украины готова к сотрудничеству и диалогу. Об этом заявил после интронизации ее предстоятель Епифаний, передает “112 Украина“.

“Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине и по разным причинам не входит в Поместную автокефальную церковь, вошли в нее. Призываем к церковному единству православных иерархов, духовенство, монашество и мирян“, - отметил он.

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“Двери поместной церкви и наши сердца открыты для вас. Оставим в прошлом то, что нас разделяло и будем работать вместе на благо православия и Украины как Единая поместная церковь“, - подчеркнул Епифаний.

Он также добавил, что церковь остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями - в Украине и за ее пределами.

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Напомним, ранее сообщалось, что на церемонии интронизации Епифания в Софии Киевской присутствовали представители УГКЦ, католической и протестантских церквей.