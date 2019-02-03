Епифаний объяснил, почему нельзя ругать женщин без платков в храмах

Человек со временем сам поймет, в каком виде лучше приходить в храм, считает предстоятель ПЦУ.

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Предстоятель ПЦУ Епифаний пытается искоренить привычку работников храмов и верующих ругаться на женщин, которые зашли в церковь без платка. Об этом он рассказал “Радио Свобода“.

“У нас, православных, есть определенные принципы. А особенно у старшего поколения, которое делает резкие замечания молодым людям, которые впервые посещают храм“, - отметил митрополит.

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“Я всегда говорил и буду говорить о том, что этого нельзя делать. Я стараюсь это искоренять. Почему? Человека нужно встречать по внешнему виду. Мы должны принять его с любовью“, - подчеркнул предстоятель церкви.

“Он сам придет к осознанию, что в таком виде нельзя посещать храм“, - уверен Епифаний.

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Напомним, сегодня в Киеве состоялась церемония интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания. Ему вручили официальный жезл главы поместной церкви.