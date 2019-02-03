Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Епифаний объяснил, почему нельзя ругать женщин без платков в храмах

Комментариев: 1
Человек со временем сам поймет, в каком виде лучше приходить в храм, считает предстоятель ПЦУ.
Епифаний обещает искоренить привычку ругать женщин за внешний вид в церкви
Епифаний обещает искоренить привычку ругать женщин за внешний вид в церкви
ukrinform.ua

Читай также: Интронизация Епифания проходит в Святой Софии. Онлайн-трансляция

Предстоятель ПЦУ Епифаний пытается искоренить привычку работников храмов и верующих ругаться на женщин, которые зашли в церковь без платка. Об этом он рассказал “Радио Свобода“.

“У нас, православных, есть определенные принципы. А особенно у старшего поколения, которое делает резкие замечания молодым людям, которые впервые посещают храм“, - отметил митрополит. 

Читай также: Епифаний сообщил, кто приедет на его интронизацию

“Я всегда говорил и буду говорить о том, что этого нельзя делать. Я стараюсь это искоренять. Почему? Человека нужно встречать по внешнему виду. Мы должны принять его с любовью“, - подчеркнул предстоятель церкви. 

“Он сам придет к осознанию, что в таком виде нельзя посещать храм“, - уверен Епифаний.

Читай также: Кипрский архиепископ ждет Епифания в гости и готов сотрудничать

Напомним, сегодня в Киеве состоялась церемония интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания. Ему вручили официальный жезл главы поместной церкви.

Поделись:
Теги: Епифаний, церковь, женщины, храмы, каноны, правила, ПЦУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
flacon9havi    03.02.2019, 14:46
Оценка:  +1
flacon9havi
Підтримую. Особливо тому, що вказувати, як жити є фішкою гундяєвців. Як жити треба не вказувати, а показувати. Відчуваєте різницю, холопи рпцшні?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь