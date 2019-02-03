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Рабинович: Мы проведем переговоры о снижении цены газа, и они будут успешными

Комментариев: 21
Рабинович: Мы проведем переговоры о снижении цены газа, и они будут успешными

«Оппозиционная платформа – За життя» сможет добиться успешных переговоров с поставщиками о снижении цены на газ в два-три раза. О готовности начать переговорный процесс сразу после выборов заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат, основатель указанной политсилы Вадим Рабинович.
По его словам, в Украине не получится снизить тарифы одними только обещаниями, которые налево и направо раздают многие политики. Для реального снижения тарифов нужно иметь реальную возможность выполнить данное обещание.
«Одними обещаниями тарифы в стране нельзя снизить. Ни в два, ни в три раза. Обращаюсь к избирателям: есть ли у ваших фаворитов инструментарий для реального снижения тарифов? Спросите у своих кандидатов – как они собираются это делать. Я знаю, как я буду устанавливать мир по одной простой причине: у нас за это направление ответственен Медведчук, которого Россия принимает, а Украина направляет», – заявил парламентарий.
Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» отметил: нынешняя украинская власть говорит, что мы слезли с российской газовой «иглы», но все равно покупает голубое топливо у РФ.
«Они хвастаются тем, что якобы мы не покупаем российский газ. А если разобраться, чей это газ на самом деле? Он российский, но покупается на границе со Словакией по завышенным ценам. Это делается лишь для того, чтобы это звучало патриотично, что мы у России не покупаем газ», – заявил политик.
Народный депутат отметил, что тот газ, который нынешняя украинская власть покупает по завышенной цене, можно получать значительно дешевле. Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» также назвал путь, которым можно добиться действенного снижения цены на голубое топливо.
«Тот газ, который они покупают по 300 долларов, мы подпишем по 100. И сделаем это еще до парламентских выборов. Я настаиваю на том, чтобы мы провели переговоры с российским монополистом «Газпромом» и спросили, готовы ли они с нами сесть за стол переговоров, заключить нормальный договор? Они должны дать свое согласие и подписать этот договор. Мы этот документ привезем сюда, покажем нашему народу и скажем: «В первый день после нашей победы не болтовней, а реальными делами мы снижаем тарифы в два-три раза», – резюмировал Вадим Рабинович.

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Комментариев (21)
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Olshankin    03.02.2019, 15:22
Оценка:  0
Olshankin
Западная пресса пишет, что Порошенко не оправдал надежд и устало от него. Вместо доходов от сотрудничества необходимо тянуть обузу. Риски и неопределенность. Рабиновича Запад не рассматривает.
СухарьОК    03.02.2019, 15:19
Оценка:  -1
СухарьОК
Ой не успеешь,отключат отопление и пиши всё пропало...
Колишній-східняк    03.02.2019, 15:17
Оценка:  -1
Колишній-східняк
рассчитывает, что договариваться придётся тоже с рабиновичами?
doc1    03.02.2019, 15:14
Оценка:  0
doc1
Меня устраивает та цена что есть на сегодня если кацапы отебу-я от Украины!
Колишній-східняк    03.02.2019, 15:19
Оценка:  +1
Колишній-східняк
на это не приходится рассчитывать...
Колишній-східняк    03.02.2019, 15:19
Оценка:  0
Колишній-східняк
онижебратья
SergioS    03.02.2019, 15:00
Оценка:  +2
SergioS
Умиляет, Рабинович уже снял штаны, повернулся к кремлю и нагнулся.
farfalle    03.02.2019, 15:23
Оценка:  0
farfalle
Тебе какая разница, к кому нагнуться? Ну сейчас к Америке. Лучше стало?
flacon9havi    03.02.2019, 14:41
Оценка:  +4
flacon9havi
Цей доубойоб ніяк не зрозуміє, що треба не ціни знижувати, а під ціни доходи підвищувати. А це є завданням кожного. Завдання президента сприяти умовам, при яких зростають доходи населення. Цим клоунам є щось конкретне запропонувати у цьому напрямку? Отож. А Пороху є. Бізнес-клімат, чули про таке?
doc1    03.02.2019, 15:16
Оценка:  -1
doc1
Все він добре розуміє, але є одне але! Знижка на газ буде за рахунок платників податків та позик кредиторів, а доходи це підвищення зарплатні, а на такі витрати на свиїх фабриках вони піти не готові!
П    03.02.2019, 14:28
Оценка:  +3
П
Линолеум когда вернешь?
vicinq    03.02.2019, 14:28
Оценка:  +6
vicinq
Идиет посмотри на Беларусь попользовались российским дешевым газом нефтью ТЕПЕРЬ ни свободы нет воли нет страны одно название зависят от кремля полностью договор с россией ТЮРЬМА ДЛЯ НАРОДА УКРАИНЫ .
farfalle    03.02.2019, 14:52
Оценка:  -3
farfalle
Зато полная свобода у Украины! Американцы прокуроров назначают, МВФ тарифы диктует, банды активистов суды громят, лепота!
doc1    03.02.2019, 15:17
Оценка:  -1
doc1
главное что бы не уйло кремлевское назначал! Лучше дружить с американцами и жить как в развитых странах которые дружат с америкой или дружить с моск алями и жить в на па раше!
farfalle    03.02.2019, 15:25
Оценка:  0
farfalle
Да никогда вы не будете жить, "как в развитых странах", идиот! С чего? Вы не трудолюбивые, как немцы или японцы. Промышленность умирает. Леса разграбили. С чего??? Кто вас кормить-то будет? Американцам вы за хер не нужны, убогие
flacon9havi    03.02.2019, 14:26
Оценка:  +1
flacon9havi
Та невже?!
boing747ua    03.02.2019, 14:23
Оценка:  +6
boing747ua
как затр...ла эта пятая колонна
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