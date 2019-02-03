Рабинович: Мы проведем переговоры о снижении цены газа, и они будут успешными

«Оппозиционная платформа – За життя» сможет добиться успешных переговоров с поставщиками о снижении цены на газ в два-три раза. О готовности начать переговорный процесс сразу после выборов заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат, основатель указанной политсилы Вадим Рабинович.

По его словам, в Украине не получится снизить тарифы одними только обещаниями, которые налево и направо раздают многие политики. Для реального снижения тарифов нужно иметь реальную возможность выполнить данное обещание.

«Одними обещаниями тарифы в стране нельзя снизить. Ни в два, ни в три раза. Обращаюсь к избирателям: есть ли у ваших фаворитов инструментарий для реального снижения тарифов? Спросите у своих кандидатов – как они собираются это делать. Я знаю, как я буду устанавливать мир по одной простой причине: у нас за это направление ответственен Медведчук, которого Россия принимает, а Украина направляет», – заявил парламентарий.

Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» отметил: нынешняя украинская власть говорит, что мы слезли с российской газовой «иглы», но все равно покупает голубое топливо у РФ.

«Они хвастаются тем, что якобы мы не покупаем российский газ. А если разобраться, чей это газ на самом деле? Он российский, но покупается на границе со Словакией по завышенным ценам. Это делается лишь для того, чтобы это звучало патриотично, что мы у России не покупаем газ», – заявил политик.

Народный депутат отметил, что тот газ, который нынешняя украинская власть покупает по завышенной цене, можно получать значительно дешевле. Лидер «Оппозиционной платформы – За життя» также назвал путь, которым можно добиться действенного снижения цены на голубое топливо.

«Тот газ, который они покупают по 300 долларов, мы подпишем по 100. И сделаем это еще до парламентских выборов. Я настаиваю на том, чтобы мы провели переговоры с российским монополистом «Газпромом» и спросили, готовы ли они с нами сесть за стол переговоров, заключить нормальный договор? Они должны дать свое согласие и подписать этот договор. Мы этот документ привезем сюда, покажем нашему народу и скажем: «В первый день после нашей победы не болтовней, а реальными делами мы снижаем тарифы в два-три раза», – резюмировал Вадим Рабинович.