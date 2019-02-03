Порошенко заверил, что ПЦУ не будет государственной церковью

Принцип отделимости церкви от государство останется незыблемым, пообещал президент.

Читай также: Интронизация Епифания проходит в Святой Софии. Онлайн-трансляция

С интронизацией митрополита Епифания был решен важный государственный вопрос. Об этом заявил президент Петр Порошенко после церемонии, передает Корреспондент.

“Интронизация предстоятеля Православной церкви Украины символизирует, что божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен“, - подчеркнул Порошенко, но отметил, что в Украине не будет государственной церкви.

Читай также: ПЦУ готова сотрудничать с другими христианскими церквями - Епифаний

“Зарегистрирована украинская церковь, которая, согласно Конституции, является независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот принцип останется незыблемым“, - заверил президент.

Он поздравил Епифания с интронизацией и поблагодарил всех причастных к созданию ПЦУ. Он добавил, что теперь ПЦУ официально получила лидера. “С Его Блаженством связаны теперь большие надежды многих людей. Верю, что они оправдаются“, - добавил Порошенко.

Читай также: “Жалкое зрелище“ и “овечка Долли“: В РПЦ оценили интронизацию Епифания

Читай также: Епифаний объяснил, почему нельзя ругать женщин без платков в храмах

Напомним, сегодня в Софии Киевской прошла интронизации митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ. Ему торжественно вручили официальный жезл главы церкви.