Активисты с вопросом о Гандзюк ждут Порошенко под ЦИК
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Под Центризбиркомом проходит акция с требованием раскрыть дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написал активист Роман Синицин.
По его словам, участники акции собрались в воскресенье специально, чтобы не пропустить момент, когда Петр Порошенко приедет подавать документы для регистрации кандидатом в президенты.
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“Неравнодушные люди и друзья Кати встречают Петр Порошенко перед ЦИК. “Кто заказал Катю Гандзюк?“, - процитировал активист плакат, который держат митингующие.
Напомним, сегодня - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты, и Петр Порошенко еще не подавал их. В то же время комментаторы отмечают в соцсети, что в здание комиссии можно попасть и через подземные переходы так, чтобы миновать центральный вход.