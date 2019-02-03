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Активисты с вопросом о Гандзюк ждут Порошенко под ЦИК

Комментариев: 2
Президент еще не приносил в Центризбирком свои документы.
Активист разместил в Facebook фото участников митинга под ЦИК
Активист разместил в Facebook фото участников митинга под ЦИК
facebook.com/romabra

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Под Центризбиркомом проходит акция с требованием раскрыть дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написал активист Роман Синицин.

По его словам, участники акции собрались в воскресенье специально, чтобы не пропустить момент, когда Петр Порошенко приедет подавать документы для регистрации кандидатом в президенты.

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“Неравнодушные люди и друзья Кати встречают Петр Порошенко перед ЦИК. “Кто заказал Катю Гандзюк?“, - процитировал активист плакат, который держат митингующие.

Напомним, сегодня - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты, и Петр Порошенко еще не подавал их. В то же время комментаторы отмечают в соцсети, что в здание комиссии можно попасть и через подземные переходы так, чтобы миновать центральный вход.

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Теги: ЦИК, Порошенко, акция, Гандзюк, убийство, активистка, выборы президента
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Комментариев (2)
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СухарьОК    03.02.2019, 15:17
Оценка:  0
СухарьОК
Оно такое трусливое как узнает откажется от второго срока.
СухарьОК    03.02.2019, 14:47
Оценка:  0
СухарьОК
Он уже давно через тунель ВР туда прошёл и давно дома,на выходные он вообще то летает на виллу в Испанию.
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