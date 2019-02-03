Активисты с вопросом о Гандзюк ждут Порошенко под ЦИК

Президент еще не приносил в Центризбирком свои документы.

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Под Центризбиркомом проходит акция с требованием раскрыть дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в Facebook написал активист Роман Синицин.

По его словам, участники акции собрались в воскресенье специально, чтобы не пропустить момент, когда Петр Порошенко приедет подавать документы для регистрации кандидатом в президенты.

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“Неравнодушные люди и друзья Кати встречают Петр Порошенко перед ЦИК. “Кто заказал Катю Гандзюк?“, - процитировал активист плакат, который держат митингующие.

Напомним, сегодня - последний день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами в президенты, и Петр Порошенко еще не подавал их. В то же время комментаторы отмечают в соцсети, что в здание комиссии можно попасть и через подземные переходы так, чтобы миновать центральный вход.