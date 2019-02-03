Еще три претендента. В ЦИК подали документы больше 70 человек
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Всего в ЦИК подали документы 74 человека, трое из них - в воскресенье. Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает УНН.
Он напомним, что 28 человек уже официально зарегистрированы кандидатами на должность президента. В то же время 22 человека получили отказ как из-за неверно заполненных документов или отсутствия залога в 2,5 млн грн, так и по другим причинам.
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К примеру, лидер Компартии Петр Симоненко не был зарегистрирован, так как подавался от запрещенной в Украине политсилы, чью символику, в том числе, нельзя пропагандировать.
Хивренко уточнил, что президент Петр Порошенко в ЦИК документы еще не привозил. Регистраци кандидатов продлится до 8 февраля, хотя прием документов закончится сегодня в полночь.
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Напомним, ранее сообщалось, что под Центризбиркомом собрались активисты, которые ждут момента регистрации Петра Порошенко кандидатом в президенты.
Они держат плакат с вопросом об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Сегодня - последний день подачи документом в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты.