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Прокурор сбил женщину на переходе в Луцке - СМИ

Комментариев: 3
Экспертиза установила, что сотрудник местной прокуратуры был трезв.
Прокурор в Луцке сбил женщину на пешеходном переходе
Прокурор в Луцке сбил женщину на пешеходном переходе
sud.ua

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В Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры сбил женщину. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает УНН.

Авария произошла вечером 2 февраля, прокурор был за рулем Peugeot Partner. Он сбил местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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53-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног, ее госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы провели экспертизу, которая установила отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Напомним, ранее сообщалось, что в России перевернулся автобус с детьми: семь человек погибли.

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Теги: ДТП, Луцк, прокурор, женщина, переход, авария
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Комментариев (3)
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СухарьОК    03.02.2019, 15:11
Оценка:  0
СухарьОК
Прокуроры не бывают трезвые как и сам Генеральный прокурор.
Izvestnaya    03.02.2019, 15:08
Оценка:  -1
Izvestnaya
ну, бывает... вона виділила себе при перетині проїзджої частини? впевнилася в безпеці руху? якщо у водія (не у прокурора, він тоді був звичайним водієм) був відеореєстратор, то він не винуватий.
Izvestnaya    03.02.2019, 15:09
Оценка:  0
Izvestnaya
тим більше, пежо партнер -- то звичайне авто для нормальних людей.
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