Прокурор сбил женщину на переходе в Луцке - СМИ
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В Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры сбил женщину. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает УНН.
Авария произошла вечером 2 февраля, прокурор был за рулем Peugeot Partner. Он сбил местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе.
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53-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног, ее госпитализировали в больницу.
Правоохранительные органы провели экспертизу, которая установила отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя. Обстоятельства ДТП выясняются.
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Напомним, ранее сообщалось, что в России перевернулся автобус с детьми: семь человек погибли.