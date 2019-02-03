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"Жалкое зрелище" и "овечка Долли": В РПЦ оценили интронизацию Епифания

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Церемонию нельзя и сравнить с 10-летием интронизации патриарха РПЦ Кирилла, которое на днях отметили в Москве, заявили россияне.
У Кирилла считают интронизацию Епифания "жалкой" в сравнении с недавними торжествами патриарха РПЦ
У Кирилла считают интронизацию Епифания "жалкой" в сравнении с недавними торжествами патриарха РПЦ
EPA/UPG

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В РПЦ считают, что гости на церемонии интронизации митрополита Епифания как предстоятеля ПЦУ были “невысокого уровня“, что говорит об отсутствии поддержки со стороны других поместных церквей. Об этом сообщает ТАСС.

“Невысокий уровень гостей говорит о том, что поместные православные церкви мира не поддержали решение Константинополя по ее учреждению“, - считает пресс-секретарь патриарха РПЦ Кирилла Александр Волков.

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“Жалкое зрелище. Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной “овечкой Долли“, - заявил он.

После прошедших в Москве торжеств по случаю 10-й годовщины интронизации патриарха Кирилла это “одиночество“ воспринимается совершенно однозначно: “никому в мировом православии не нужен раскол“, - подчеркнул россиянин.

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Напомним, сегодня в Софии Киевской прошла церемония интронизации митроплита Епифания как главы ПЦУ. Ему официально вручили жезл предстоятеля церкви. На церемонии присутствовали представители Вселенского патриархата, Священной горы Афон, греко-католической, католической и протестантских церквей Украины.

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Теги: Епифаний, ПЦУ, интронизация, РПЦ, торжества, православие
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Комментариев (2)
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Ruspidor    03.02.2019, 15:24
Оценка:  0
Ruspidor
У нас было жолото, у нас были брюлики, у нас был путен! А у вас? Ни путена, ни жолота, ни брюликов, ни кристалла! Даже шлюх не заказали - жалкое зрелище!
doc1    03.02.2019, 15:13
Оценка:  +1
doc1
Опять словесный понос кацапских рабов!
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