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Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин на дороги

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Опасность будет сохраняться сегодня и завтра в горах и высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.
Украинцев предупредили об опасности схождения лавин на Западе Украины
Украинцев предупредили об опасности схождения лавин на Западе Украины
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Укргидрометцентр сообщает о риске схождения лавин в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС.

Риск будет сохраняться 3 и 4 февраля в связи с оттепелью и осадками горах. Снеголавинная опасность оценивается на среднем уровне - 3. В горных районах восточной части Закарпатской области также существует угроза оползней снега на дороги.

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В ГосЧС напомнили, что 30 января 2019 года около 17:00 снежная лавина объемом 80 м3 сошла на дорогу возле села Деловое Раховского района Закарпатской области.

Лавина временно перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе 153 км автомобильной дороги Мукачево-Рогатин-Львов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье 1 февраля снежная лавина также перекрыла дорогу.

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Теги: снег, лавина, Карпаты, ГосЧС, спасатели, дороги
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