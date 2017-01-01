Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин на дороги

Опасность будет сохраняться сегодня и завтра в горах и высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Украинцев предупредили об опасности схождения лавин на Западе Украины facebook.com/MNS.GOV.UA

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Укргидрометцентр сообщает о риске схождения лавин в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Об этом предупреждает пресс-служба ГосЧС.

Риск будет сохраняться 3 и 4 февраля в связи с оттепелью и осадками горах. Снеголавинная опасность оценивается на среднем уровне - 3. В горных районах восточной части Закарпатской области также существует угроза оползней снега на дороги.

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В ГосЧС напомнили, что 30 января 2019 года около 17:00 снежная лавина объемом 80 м3 сошла на дорогу возле села Деловое Раховского района Закарпатской области.

Лавина временно перекрыла движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе 153 км автомобильной дороги Мукачево-Рогатин-Львов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатье 1 февраля снежная лавина также перекрыла дорогу.