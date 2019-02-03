Сестра Савченко принесла документы в ЦИК без залога

Банк слишком долго открывал счет Надежде Савченко, пожаловалась сестра претендентки в кандидаты.

Савченко подала документы в ЦИК, но не заплатила залог facebook.com/Savchenko.Nadiia

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Нардеп Надежда Савченко подала документы для регистрации кандидатом в президенты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Заявление передала в Центризбирком сестра Савченко Вера. Она отметила, что заявление о выдвижении кандидатом было подано пока без внесенного залога.

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“Банк открывал нам счет 26 дней, и открыл за сутки до завершения сбора средств. Поэтому шанса нам не оставили. Но в Конституции не сказано о залоге“, - подчеркнула Вера Савченко.

“В Конституции написано только об украинце, который должен жить в Украине не менее 10 лет. Поэтому действуем согласно норм Конституции“, - заверила она.

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Савченко выдвигается от партии “Общественно-политическая платформа Надежды Савченко“.

Напомним, что ранее ЦИК уже отказала целому ряду кандидатов именно из-за отсутствия залога в 2,5 млн грн на счету комиссии. Всего в ЦИК подали документы, помимо Савченко, 74 человека. 22 из них отказали, 28 - зарегистрировали.