Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией
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Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
По данным ведомства, втайне переместить сигареты в соседнюю Румынию пытался 43-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска “Дьяково“ на грузовом автомобиле “ДАФ“.
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Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа.
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"В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз в искусственных оболочках для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет“, - говорится в сообщении. Сигареты и грузовик изъяли.
Напомним, ранее сообщалось, что силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на сумму в 28 млн грн.