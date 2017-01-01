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Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией

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Крупную партию контрабандного товара пытались спрятать в оболочках для колбасных изделий.
Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией
© dpsu.gov.ua
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  • Крупную партию контрабандных сигарет прятали в грузовике "ДАФ"
  • Украинец пытался вывезти в Румынию больше 21 тысяч пачек
  • Сигареты прятали в упаковки для колбасных изделий
  • Пограничники обнаружили товар в межбагажном отсеке
  • Количество контрабандных пачек составило больше 21 тысячи
  • Блоки сигарет упаковали в оболочки доя колбасных изделий
  • Сигареты пытались вывезти для продажи в Румынию
  • В данный момент изъяты и контрабандный товар, и грузовик
Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией
Крупную партию контрабандных сигарет прятали в грузовике "ДАФ"
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Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, втайне переместить сигареты в соседнюю Румынию пытался 43-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска “Дьяково“ на грузовом автомобиле “ДАФ“. 

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Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. 

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"В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз в искусственных оболочках для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет“, - говорится в сообщении. Сигареты и грузовик изъяли.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на сумму в 28 млн грн.

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Теги: сигареты, контрабанда, ГПСУ, ГФС, Румыния, Украина
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