Крупную партию контрабандного товара пытались спрятать в оболочках для колбасных изделий.

Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией

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Украинца с 20 тысячами пачек сигарет поймали на границе с Румынией

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Пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, втайне переместить сигареты в соседнюю Румынию пытался 43-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска “Дьяково“ на грузовом автомобиле “ДАФ“.

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Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа.

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"В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию планировали перевезти груз в искусственных оболочках для колбасных изделий, находилось 21,3 тысячи пачек сигарет“, - говорится в сообщении. Сигареты и грузовик изъяли.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики ООС изъяли контрафактного алкоголя на сумму в 28 млн грн.