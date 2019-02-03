Порошенко успел подать документы в ЦИК

Глава государства принес в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты.

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Президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах 31 марта. Об этом написал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

“В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты“, - отметил чиновник, разместив фото Порошенко в момент регистрации.

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Напомним, ранее сообщалось, что документы в ЦИК подала за Надежду Савченко ее секстра Вера. Однако Савченко не внесла залога в 2,5 млн грн, что не позволит ее зарегистрировать.

Кроме того, сегодня - последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты. Всего в ЦИК их принесли 75 человек, 22 уже отказали, 28 - зарегистрировали.