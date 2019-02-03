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Порошенко успел подать документы в ЦИК

Комментариев: 10
Глава государства принес в Центризбирком документы для регистрации кандидатом в президенты.
Порошенко подал документы для регистрации в ЦИК
Порошенко подал документы для регистрации в ЦИК
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

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Президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах 31 марта. Об этом написал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

“В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты“, - отметил чиновник, разместив фото Порошенко в момент регистрации.

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Напомним, ранее сообщалось, что документы в ЦИК подала за Надежду Савченко ее секстра Вера. Однако Савченко не внесла залога в 2,5 млн грн, что не позволит ее зарегистрировать.

Кроме того, сегодня - последний день подачи документов для регистрации кандидатов в президенты. Всего в ЦИК их принесли 75 человек, 22 уже отказали, 28 - зарегистрировали.

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Теги: Порошенко, ЦИК, документы, регистрация, выборы президента
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Комментариев (10)
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SergioS    03.02.2019, 18:17
Оценка:  -1
SergioS
"...секстра Вера." Совпадение? Не думаю...
Trampik    03.02.2019, 18:12
Оценка:  +3
Trampik
Ой зря,лучше бы самоотвод.Хозяин не одобрит его поступок.
А_Л_Н    03.02.2019, 17:57
Оценка:  +3
А_Л_Н
яка радiсть яке щастя.
Sanya2402    03.02.2019, 17:50
Оценка:  +2
Sanya2402
"....Надежду Савченко ее секстра Вера" - СЕКСтра _ ОРУУУ УАХАХАХАХАХХАХАХАХ РЕДАКТОРУ 5+
big-werasd    03.02.2019, 17:44
Оценка:  0
big-werasd
Думал опоздает, а он видишь как!
Мне тётя в зелёном заслуженного нарколога напоминает)))
kapablankas    03.02.2019, 17:33
Оценка:  +3
kapablankas
а что в ЦВК не выходной день ?????

а марЫна там нахрена ???
atos    03.02.2019, 17:35
Оценка:  +4
atos
Тому щё одруженный, там надо согласие дружины))
СеняХороший    03.02.2019, 17:14
Оценка:  +8
СеняХороший
решил все-таки продолжить разрушать Украину, тварь.
atos    03.02.2019, 17:20
Оценка:  +5
atos
Он не разрушает, он только созидает, он самый лучший, он самый европейский , он самый, он самый ........ Голосовать нужно только за него, все остальные это Путин)))))
Nesdeshniy    03.02.2019, 17:34
Оценка:  -4
Nesdeshniy
ыыы
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