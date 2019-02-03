В последний день документы в ЦИК донесли семеро

До президента Петра Порошенко документы в Центризбирком донесли шесть человек.

В последний день документы в ЦИК принесли уже семь человек facebook.com/UACEC

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С утра 3 февраля семь человек, включая действующего президента Петра Порошенко, принесли документы в ЦИК для регистрации кандидатами. Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает УНН.

До главы государства документы с утра успели подать шестеро, отметил он. Всего в ЦИК подали документы более 75 претендентов в кандидаты. Центризбирком уже отказал в регистрации 22 из них, 28 - официально зарегистрировал.

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Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля включительно, подача документов прекращается сегодня в полночь.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко принес в ЦИК документы для регистрации кандидатом на выборы 31 марта. Ранее он заявлял, что будет баллотироваться на второй срок.