Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка

Глава государства избежал встречи с активистами, который принесли под здание плакаты о Гандзюк.

Активисты не смогли пообщаться с Порошенко под ЦИК facebook.com/o.reshetylova

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Активистам под ЦИК не удалось задать Петру Порошенко вопрос о заказчиках убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Решетилова.

Президент попал в ЦИК не через центральный вход facebook.com/o.reshetylova

Она уточнила, что глава государства прошел в ЦИК подавать документы для регистрации кандидатом в президенты через черный ход.

Глава государства избежал встречи с митингующими facebook.com/o.reshetylova

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“Президент Петр Порошенко идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, скрываясь от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один-единственный очень неудобный вопрос“, - возмутилась журналистка.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом на выборы 31 марта. В то же время перед центральным входом его ждали активисты с плакатами о смерти Екатерины Гандзюк.