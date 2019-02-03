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Порошенко прошел в ЦИК через черный ход - журналистка

Комментариев: 2
Глава государства избежал встречи с активистами, который принесли под здание плакаты о Гандзюк.
Активисты не смогли пообщаться с Порошенко под ЦИК
Активисты не смогли пообщаться с Порошенко под ЦИК
facebook.com/o.reshetylova

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Активистам под ЦИК не удалось задать Петру Порошенко вопрос о заказчиках убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Ольга Решетилова.

Президент попал в ЦИК не через центральный вход
Президент попал в ЦИК не через центральный вход
facebook.com/o.reshetylova

Она уточнила, что глава государства прошел в ЦИК подавать документы для регистрации кандидатом в президенты через черный ход.

Глава государства избежал встречи с митингующими
Глава государства избежал встречи с митингующими
facebook.com/o.reshetylova

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“Президент Петр Порошенко идет подавать документы в Центральную избирательную комиссию через черный ход, тайно, скрываясь от граждан. Только для того, чтобы не отвечать на один-единственный очень неудобный вопрос“, - возмутилась журналистка.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом на выборы 31 марта. В то же время перед центральным входом его ждали активисты с плакатами о смерти Екатерины Гандзюк.

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Теги: ЦИК, кандидаты, регистрация, акция, Гандзюк, Порошенко
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Комментариев (2)
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dinops    03.02.2019, 18:10
Оценка:  +2
dinops
Да уж все через задницу как все его правление
Fon_Pascha    03.02.2019, 18:00
Оценка:  +4
Fon_Pascha
Все у него через "шоколад"
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