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Сутки на Донбассе: пять обстрелов, без потерь

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Позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.
Ситуация на Донбассе под контролем украинских военных
Ситуация на Донбассе под контролем украинских военных
 
В воскресенье, 3 февраля, по состоянию на 18 часов сепаратисты пять раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
 
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутор Вольный. Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сводке.
 
 
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.
 
Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
 
Напомним, что правоохранители Объединенных сил обнаружили на Донбассе контрафактную алкогольную продукцию и оборудование по ее изготовлению на сумму свыше 28 миллионов гривен.
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Теги: донбасс, сепаратисты, ВСУ, армия Украины, ситуация на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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