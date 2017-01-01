Сутки на Донбассе: пять обстрелов, без потерь

Позиции украинских войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское.

Ситуация на Донбассе под контролем украинских военных

В воскресенье, 3 февраля, по состоянию на 18 часов сепаратисты пять раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутор Вольный. Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сводке.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.