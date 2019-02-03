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Порошенко рассказал об Украине через 5 лет

Комментариев: 16
Украина станет энергетически независимым государством и получит приглашение в НАТО, прогнозирует президент Украины.
Порошенко рассказал, какой он видит Украину в ближайшие годы
Порошенко рассказал, какой он видит Украину в ближайшие годы

Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Украина в воскресенье, 3 февраля, рассказал, какой он видит Украину в ближайшие пять лет, сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко уверен, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе... и отвечать критериям членства в НАТО. Я уверен, что в то время у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение о предоставлении Украине членства", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что в ближайшие пять лет ожидается резкое повышение инвестиционного климата Украины.

"Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире", - сказал Порошенко.

Кроме того, по его словам, Украина станет энергетически независимым государством.

"Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосбережения, которая сможет защитить нашу экономику", - заявил президент.

Напомним, что Порошенко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на президентских выборах 2019 года.
 
Выборы президента Украины назначены на 31 марта.
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, НАТО, НАТО-Украина, президент, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Krotol2    03.02.2019, 22:53
Оценка:  0
Krotol2
Это у него агония.Не поймет куда бежать и порит чушь
realkarta    03.02.2019, 22:40
Оценка:  -2
realkarta
Кто же не верит Гансу Христиану Педро Андерсону...
Kostos    03.02.2019, 22:49
Оценка:  +2
Kostos
а что по этому поводу думает realkartowka? Мнения совпадают?
big-werasd    03.02.2019, 22:19
Оценка:  -2
big-werasd
Поржал!
А шо пипл это хавает?
flacon9havi    03.02.2019, 22:34
Оценка:  +1
flacon9havi
На цапстані хаває, в у нас, в Україні - перевіряє.
big-werasd    03.02.2019, 22:59
Оценка:  +1
big-werasd
А что вам нужно, что бы вы поняли, что Петя всех обманул?
Платить за каменты перестать?
M_а_р_k    03.02.2019, 22:41
Оценка:  0
M_а_р_k
Ещё как. Децентрализацию провели - деньги остаются на местах. Декоммунизацию провели - и духу не осталось этой погани. Безвиз есть, евроассоиация есть, квоты на украинскую музыку и кино - есть, армия крепнет, оборонпром работает, экономика растёт. Чего бы мне сомневаться в следующих пяти годах?
big-werasd    03.02.2019, 23:02
Оценка:  0
big-werasd
Вот зачем мне твой безвиз, если до Петра я дома зарабатывал, а теперь за границу должен ехать?
Только не тошни сильно, я понимаю, что тебе за каменты платят
А безвиза у нас нет))) По тому что у нас ни работать нельзя ничего, только бабло тратить, которого у нас нет
Boxerogos    03.02.2019, 22:13
Оценка:  -5
Boxerogos
Надеюсь что к тому времени в твою могилу вобьют несколько осиновых кольев...
Kostos    03.02.2019, 22:44
Оценка:  +1
Kostos
Антиябись, то чего желаешь от души возвращается тебе сторицей Не так ли, многостаночное?
Коляка    03.02.2019, 22:09
Оценка:  -4
Коляка
бла-бла-бла
Dmitriy7    03.02.2019, 21:59
Оценка:  -4
Dmitriy7
посадить его с окружением пусть наблюдает из той камеры за происходящим
Колишній-східняк    03.02.2019, 21:50
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А что? У нас расход того же газа на единицу изготовленной продукции в разы больше, чем в цивилизованных высокоразвитых странах. Тоже самое, думаю, и сдугими источниками. Так что резервы энергоэкономии просто огромные. Но ни у кого руки не доходят. Лучше на газе бабло наваривать в свои карманы...
ZE2019    03.02.2019, 21:45
Оценка:  -10
ZE2019
Надеюсь, что Украина через 5 лет будет без порошенко!
Гореть дякуле в аду вместе с путиным и прочей мразью!
Коляка    03.02.2019, 22:10
Оценка:  -10
Коляка
Порошенко будет у власти 20 лет, загугли Ванга так предсказала...)))
M_а_р_k    03.02.2019, 22:18
Оценка:  +4
M_а_р_k
Да не угадал ты не разу. Если с Порохом мы за пять лет и безвиз получили, и церковь независимую, и военную помощь от НАТО. то за следующие пять - вполне и в НАТО можем вступить, Порох реально прёт как таек в этом направлении.
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