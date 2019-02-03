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На Тернопольщине произошла потасовка возле храма

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В селе Гнездичное произошла драка с участием сторонников ПЦУ и полиции. Пострадал настоятель религиозной общины УПЦ.
В УПЦ сообщили о потасовке возле храма в Тернопольской области
В УПЦ сообщили о потасовке возле храма в Тернопольской области
news.church.ua
 
Возле Свято-Преображенского храма в селе Гнездичное Збаражского района Тернопольской области в воскресенье, 3 февраля, произошла потасовка. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.
 
Отмечается, что в ходе инцидента пострадал настоятель религиозной общины УПЦ протоиерей Стефан Балан. Священник заявил, что о готовящейся провокации было известно заранее и община предупредила правоохранителей.
 
По его словам, утром перед началом богослужения около церкви начали собираться люди, которые устроили провокацию и сорвали Божественную литургию верующим Украинской Православной Церкви. Опасаясь захвата храма, они собрались на ступеньках церкви.
 
Как рассказал Балан, после выступления председателя поселкового совета в ситуацию решили вмешаться правоохранители. 
 
"Полиция начала брать все в свои руки и пошла в наступление. Быстро приехало спецподразделение полиции и начали нас бить. На видео все хорошо видно", - указал он.
 
На данный момент храм опечатан.
 
 
Как напомнили в УПЦ, 13 января на собрании села часть жителей проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Сторонам удалось договориться о мирном сосуществовании и представители ПЦУ пообещали, что захвата храма УПЦ не будет.
 
 
Как сообщал Корреспондент.net, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины.

Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

Вселенский патриарх Варфоломей 6 января 2019 года официально вручил предстоятелю ПЦУ подписанный Томос для Православной церкви Украины.

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Теги: церковь, видео, храм, УПЦ МП, священник, УПЦ, драка, потасовка, Тернопольская область, ПЦУ
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Источник: korrespondent.net

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