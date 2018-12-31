Выборы 2019: ЦИК завершила прем документов

В воскресенье, 3 февраля, завершился прием документов от желающих участвовать в выборах президента.

Центральная избирательная комиссия Украины в 00.00 4 февраля завершила прием документов от кандидатов в президенты на выборы, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщает Интерфакс-Украина

Отмечается, что за весь период подачи документов 89 человек изъявили желание стать кандидатами на пост президента Украины, из них 17 человек обратились в последний день регистрации.

На данный момент 28 заявлений одобрены и 22 не приняты по разным причинам. Остальные должны быть рассмотрены до 8 февраля включительно.

Окончательный список кандидатов должен быть обнародован не позднее 9 февраля.

Напомним, в воскресенье в ЦИК подал документы действующий президент Украины Петр Порошенко.

Кроме того, Вера Савченко принесла документы для регистрации кандидатом ее сестры Надежды Савченко, которая находится под следствием, но без внесения залога в 2,5 миллиона гравен.

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