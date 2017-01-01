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Сутки в ООС: девять обстрелов, пострадавших нет

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Противник использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Также два раза за сутки применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Сепаратисты девять раз открывали огонь
Сепаратисты девять раз открывали огонь
EPA/UPG

В течение минувших суток сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ни один военнослужащий не получил ранение.

Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По информации штаба ООС, противник дважды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций наших защитников велись: из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Новоселовка", - говорится в сообщении.

В полосе действий группировки Север противник обстрелял позиции ВСУ: из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Хутора Вольный; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское; из автоматических гранатометов – в районе поселка Луганское; из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Зайцево; из гранатометов – в районе населенного пункта Золотое-4; дважды из минометов калибра 82 мм – в районе поселка Крымское.

Как сообщалось, число жертв среди гражданских на Донбассе в 2018 году уменьшилось на 55%.

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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, война, Операция объединенных сил
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